Armenta presenta Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de Puebla

En su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, el gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que su “gobierno no tiene derecho de fallar”, prometió exigirle a su equipo más rigor, trabajo y eficiencia, y ofreció continuar con la colaboración con las y los diputados para que el estado avance con estabilidad, justicia y bienestar.

En su mensaje reconoció al Legislativo como un poder autónomo y deliberativo donde se expresan las distintas visiones políticas de la sociedad poblana y se construyen mediante el debate republicano las leyes que fortalecen al Estado.

Acompañado de su esposa Cecilia Arellano Pérez, del diputado federal Ricardo Monreal y el senador Ignacio Mier, el mandatario entregó el informe por escrito a las y los legisladores, el cual indicó que detalla las acciones durante el primer año de gobierno, políticas públicas, obras y sus avances en la administración basados en la honradez, transparencia, eficiencia y transparencia.

“Este primer año ha sido un periodo natural de consolidación institucional, de fortalecimiento y de impulso a políticas orientadas a la seguridad, la justicia y la riqueza comunitaria, los cuales calificó como los tres pilares de su administración y el gobierno humanista.

En este sentido, reiteró su disposición de tener una relación sólida entre los poderes y de manera irrestricta a la Constitución.

“Creo firmemente en la división de poderes y en la convivencia armónica y equilibrada entre la representación del Poder Judicial, Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Buscaré en todo momento un diálogo permanente para materializar los sentimientos y necesidades que nos expresan las y los poblanos”, subrayó.

El gobernador sostuvo que le indignan los proyectos de asociación pública privada que generaron deuda en el estado y recordó que han ahorrado a Puebla 8 mil millones de pesos cada año hasta 2039, ya que tenían que pagar 500 millones de pesos que ahora futuros gobiernos podrán invertir en otros rubros.

Resaltó las Casas Carmen Serdán, la disminución de los feminicidios en un 41 por ciento con respecto al año pasado y afirmó que su gobierno combate la discriminación, clasismo, racismo y el machismo.

“Nos indignan las profundas desigualdades que existen en Puebla, por eso realizamos la mayor inversión en la historia del estado a favor de las y los campesinos agrícolas”.

En este sentido, afirmó que este año se detona la revolución del campo con mil 600 millones de pesos de inversión, la cual aseguró que es la mayor cifra destinada a este rubro para su desarrollo.

Por otra parte, destacó la pavimentación de 5 mil calles, el uso del 100 por ciento de los recursos públicos del ejercicio fiscal y apuntó que la seguridad de las y los poblanos es su prioridad, pues destacó la operación de dos helicópteros aéreos con patrullajes nocturnos.

“Entrego este informe con la convicción de que la rendición de cuentas es un deber constitucional; lo entiendo bien, es un acto republicano, un ejercicio de respeto a ustedes que representan la soberanía de nuestro estado y al pueblo del que emana todo poder público. Sigamos trabajando juntos y juntas para que nuestro estado avance con estabilidad, con justicia y con bienestar. ¡Que viva Puebla! ¡Qué viva la cuarta transformación!, ¡qué viva la soberanía nacional!”, concluyó.

Oposición y aliados ofrecen respaldo al gobernador

Tanto representantes de los partidos de oposición como aliados respaldaron al gobernador y ofrecieron trabajo en conjunto y la construcción de acuerdos.

En el primer posicionamiento del informe, la diputada de MC, Fedhra Suriano, expresó que hay disposición de su partido para construir y ser una oposición responsable que propone y que no confronta.

La diputada priista Delfina Pozos señaló durante su intervención que siempre le van a apostar al interés supremo de Puebla, respaldar lo que está bien, señalar lo que está mal y defender a la ciudadanía.

En representación de Fuerza por México, el diputado Elpidio Escobar enlistó varios proyectos del gobernador Alejandro Armenta, como las Casas Carmen Serdán, y asegura respaldar su gobierno.

El diputado Elías Lozada Ortega de Nueva Alianza consideró que en el primer año del gobierno estatal “vamos por buen camino” y promete acompañar el proyecto del gobernador Alejandro Armenta con leyes justas, presupuesto responsable y visión a largo plazo.

Por la bancada del Partido Acción Nacional, Celia Bonaga dijo que el blanquiazul le extiende la mano para construir juntos y advirtió que no callará sobre lo que falle.

De la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María de la Barreda, también le dijo al mandatario estatal que cuenta con ellos para una colaboración institucional cuando se trate de “servir a Puebla” y vigilancia respetuosa para que cada peso se convierta en resultados.

Por su parte, la diputada María Soledad Amieva señaló que desde la bancada de Morena refrenda el trabajo en conjunto con el gobernador para construir acuerdos, fortalecer instituciones y perfeccionar el marco legal para que cada política tenga sustento constitucional.

