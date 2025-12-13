Colocan primera piedra del Cablebús en Puebla; contará con 4 líneas

El gobernador Alejandro Armenta Mier colocó la primera piedra del Sistema de Transporte por Cable, que contará con cuatro líneas, que conectarán el CIS Angelópolis, Parque Juárez, Xonaca, Cerro de Amalucan y Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña.

Acompañado de la secretaria federal de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el mandatario dio inicio al proyecto diseñado para movilizar entre mil y 2 mil 500 pasajeros por hora, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y ofrecer una alternativa de transporte eficiente y sustentable.

El proyecto integral contempla la construcción de cuatro líneas, con una longitud total de 13.61 kilómetros, y representará una inversión global de 6 mil 752 millones de pesos.

En conjunto se instalarán 96 torres y nueve estaciones estratégicamente ubicadas para el traslado de los usuarios en la capital poblana.

En su primera etapa, el Cablebús contará con 154 cabinas, para concluir con 383 cabinas.

#Puebla Acompañado de la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, el gobernador Alejandro Armenta colocó la primera piedra del Sistema del Transporte por Cable.



pic.twitter.com/MVX73moQER

Las 4 Líneas

El secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que la Línea 1 irá del CIS de Angelópolis al Parque Juárez, con tres estaciones a lo largo de 2.61 kilómetros, con un tiempo de traslado de 8 minutos.

La Línea 2 irá del Parque Juárez a Xonaca, en la que los usuarios tardarán 16 minutos para recorrer los 4.96 kilómetros, en los que se colocarán 3 estaciones.

La Línea 3, de Xonaca al Cerro de Amalucan, tendrá un recorrido de 4.75 kilómetros, en un tiempo de 15 minutos, y contará con dos estaciones.

Mientras que la Línea 4 será la de menor trayecto, pues irá del Parque Biblioteca a la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña; sus usuarios recorrerán 1.29 kilómetros en 5 minutos.

Cada cabina tendrá capacidad para 10 pasajeros, garantizando un flujo constante y seguro de usuarios a lo largo del recorrido.

#ÚLTIMAHORA Las Líneas del Cablebús serán las siguientes:



1.- CIS Angelópolis-Parque Juárez, 8 min.



2.- Parque Juárez- Xonaca, 16 min



3.- Xonaca-Parque Amalucan, 15 min



4.- Parque Biblioteca-Unidad Deportiva, 5 min



El recorrido total es de 44 minutos.

