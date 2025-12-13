Colocan primera piedra del Cablebús en Puebla; contará con 4 líneas

Alejandra Olivera
El proyecto movilizará entre mil y 2 mil 500 pasajeros por hora. / Foto: Es Imagen.

El gobernador Alejandro Armenta Mier colocó la primera piedra del Sistema de Transporte por Cable, que contará con cuatro líneas, que conectarán el CIS Angelópolis, Parque Juárez, Xonaca, Cerro de Amalucan y Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña.

Acompañado de la secretaria federal de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el mandatario dio inicio al proyecto diseñado para movilizar entre mil y 2 mil 500 pasajeros por hora, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y ofrecer una alternativa de transporte eficiente y sustentable.

El proyecto integral contempla la construcción de cuatro líneas, con una longitud total de 13.61 kilómetros, y representará una inversión global de 6 mil 752 millones de pesos.

En conjunto se instalarán 96 torres y nueve estaciones estratégicamente ubicadas para el traslado de los usuarios en la capital poblana.

En su primera etapa, el Cablebús contará con 154 cabinas, para concluir con 383 cabinas.

Las 4 Líneas

El secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que la Línea 1 irá del CIS de Angelópolis al Parque Juárez, con tres estaciones a lo largo de 2.61 kilómetros, con un tiempo de traslado de 8 minutos.

La Línea 2 irá del Parque Juárez a Xonaca, en la que los usuarios tardarán 16 minutos para recorrer los 4.96 kilómetros, en los que se colocarán 3 estaciones.

La Línea 3, de Xonaca al Cerro de Amalucan, tendrá un recorrido de 4.75 kilómetros, en un tiempo de 15 minutos, y contará con dos estaciones.

Mientras que la Línea 4 será la de menor trayecto, pues irá del Parque Biblioteca a la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña; sus usuarios recorrerán 1.29 kilómetros en 5 minutos.

Cada cabina tendrá capacidad para 10 pasajeros, garantizando un flujo constante y seguro de usuarios a lo largo del recorrido.

