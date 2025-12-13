Puebla llama a vacunarse ante primer caso nacional de influenza A H3N2

La Secretaría de Salud de Puebla llamó a vacunarse contra la influenza y mantener las medidas básicas de prevención tras confirmarse el primer caso del virus A H3N2 subclado K en México. La variante es similar a la estacional anual y no genera alarma.

Hasta la semana 49 (29 de noviembre), Puebla registra 26 casos positivos de influenza por laboratorio, mayoritariamente A H1N1. La dependencia enfatiza la vacunación en grupos prioritarios: crónicos, VIH, obesidad, menores, mayores y embarazadas.

La Campaña Nacional de Vacunación Temporada Invernal se mantiene activa y ofrece vacunas contra la influenza, COVID-19 y neumococo en todos los centros de salud del estado. Por su parte, el tratamiento antiviral está disponible.

El Gobierno del Estado promueve medidas preventivas, acceso oportuno a servicios y mantiene su compromiso con la salud de las y los poblanos. Recomienda mantener higiene y precauciones básicas en temporada invernal.

