Congreso de Puebla recibe Primer Informe de Gobierno de Alejandro Armenta

Seguridad, justicia y riqueza comunitaria son los tres pilares que guían mi administración, bajo los principios de bioética social, visión de Estado y de futuro para las próximas generaciones, destacó Alejandro Armenta Mier al rendir su Primer Informe de Gobierno en el Congreso del Estado de Puebla.

Ante diputadas y diputados locales, legisladoras y legisladores federales, integrantes del gabinete estatal, organismos autónomos e invitados especiales, el mandatario enfatizó el respeto a la división de poderes, la cercanía con el pueblo y su compromiso para seguir trabajando en favor de Puebla y los poblanos.

“Estos son los tres pilares: seguridad, justicia y riqueza comunitaria (…) Hemos actuado con visión de Estado, pensando siempre en el futuro de las próximas generaciones y en la obligación irrenunciable a gobernar para todas y para todos. Reconozco en las diversas fuerzas políticas su amor al pueblo; con su participación, se enriquece el diálogo demócrata, se fortalece y pluraliza”, expuso.

En su mensaje, destacó las acciones en materia de inversión productiva y obra comunitaria, en seguridad, prevención de la violencia, fortalecimiento de los polos de desarrollo, el ahorro en la deuda del Museo Internacional del Barroco y la implementación de modelos que son ejemplo a nivel nacional, como el Centro Poblano de Salud Mental Integral (Ceposami).

Al dar respuesta al Primer Informe del Gobernador Alejandro Armenta, el diputado Elías Lozada Ortega destacó los esfuerzos en materia de infraestructura y obra comunitaria, la operación de módulos de maquinaria para el fortalecimiento de caminos y apoyo al campo, proyectos de desarrollo económico, obras educativas en distintas regiones del Estado, así como acciones para mejorar la seguridad pública, incluyendo la disminución de delitos de alto impacto.

“A las y los poblanos, les refrendamos que esta Legislatura seguirá cumpliendo con su deber de acompañar, supervisar, legislar y vigilar, con objetividad y responsabilidad, para que los resultados del gobierno se traduzcan en beneficios tangibles, seguridad, oportunidades y una mejor calidad de vida”, mencionó.

Grupos y Representaciones Legislativas emiten posicionamiento

La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, de la Representación Legislativa del Partido Movimiento Ciudadano, resaltó su disposición de trabajar en conjunto por el bienestar de las y los poblanos, así como para construir una mejor sociedad. “Por Puebla, por su futuro y por toda su gente, sigamos avanzando con responsabilidad, con valentía y con visión de Estado”.

Por su parte, la diputada de la Representación Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, Delfina Pozos Vergara, señaló que el punto de encuentro con el Gobierno del Estado es el interés supremo de Puebla; por ello, “este Primer Informe debe asumirse como un espacio de reflexión y responsabilidad. Una oportunidad para escuchar, para ajustar, corregir y fortalecer el trabajo conjunto, porque Puebla así lo demanda”.

En representación del Grupo Legislativo del Partido Fuerza por México, el diputado Elpidio Díaz Escobar indicó que el primer año de gobierno constituye una etapa crucial para sentar las bases de un proyecto administrativo sólido, orientado al desarrollo sustentable y al fortalecimiento de la vida pública. Dijo que la gestión del gobernador “destaca por ser una administración que da pasos firmes, con resultados tangibles en seguridad, en educación, desarrollo social, cultura, deporte y atención al campo”.

Durante su posicionamiento, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, el diputado Elías Lozada Ortega destacó que, a un año de gestión, comienzan a verse los frutos de la visión humanista y los principios basados en la bioética social, con resultados en materia de seguridad, cultura, desarrollo económico, educación, infraestructura, atención al campo poblano y bienestar social. “Nos sumamos a su visión de gobierno que ha colocado en el centro de sus decisiones el bienestar de las personas”.

La diputada Celia Bonaga Ruiz, en representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, señaló que las y los integrantes le extienden la mano al gobernador para construir, pero, al mismo tiempo, tienen como deber “señalar, exigir lo que falta y defender lo que importa, que prevalezca la democracia, el diálogo, el respeto a la ley, a la crítica, teniendo en todo momento altura de miras para trabajar por Puebla”.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, el diputado José Luis Figueroa Cortés destacó que el titular del Poder Ejecutivo cumple con la palabra empeñada, “al colocar como prioridad a las y los poblanos, por encima de cualquier interés privado, para proteger con firmeza el patrimonio público y conducir el gobierno con austeridad, justicia social y una visión transformadora”, con proyectos como el de obra comunitaria, que fortalece la transformación social.

En representación del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon resaltó que durante el primer año de gestión “se ha visto método, presencia y decisión. Se ha visto un gobierno que coordina, que escucha y que actúa. Y eso se nota cuando la agenda pública deja de ser discurso y se convierte en trabajo”. También destacó la honestidad y el orden frente a los abusos del pasado, y el fortalecimiento de las acciones para el desarrollo y bienestar de la población.

Al presentar el posicionamiento a nombre del Grupo Legislativo del Partido Morena, la diputada María Soledad Amieva Zamora reconoció al titular del Ejecutivo por demostrar que gobernar también es escuchar, cuidar, construir puentes y servir a la entidad: “Cuente con este Congreso para construir acuerdos por y para Puebla, para fortalecer las instituciones, perfeccionar el marco legal y para que cada política pública tenga sustento constitucional”, destacó.

