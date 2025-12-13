Respaldan reformas para fortalecer Servicios de Salud de Puebla

La Comisión de Salud avaló el proyecto de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones al similar por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla.

El objetivo del proyecto de dictamen, formulado con la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, tiene como finalidad que los Servicios de Salud del Estado de Puebla coadyuven con la Secretaría del ramo en la prestación de servicios de salud para la población.

Se prevé que la administración de los Servicios de Salud del Estado cuente con las unidades administrativas necesarias que permitan participar, de manera coordinada con la Secretaría de Salud, en la operación de los programas y acciones de salud pública.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil, presidenta de la Comisión de Salud, señaló que con esta iniciativa se trabaja para fortalecer un sistema de salud más sólido, humano y eficiente.

En su intervención, el diputado Miguel Márquez Ríos externó su respaldo al dictamen, el cual permite realizar los ajustes necesarios para fortalecer los Servicios de Salud del Estado de Puebla, colocando como prioridad a las y los poblanos que demandan servicios más cercanos y eficientes.

Asimismo, la diputada Azucena Rosas Tapia señaló que con esta acción legislativa se da un paso firme para fortalecer el marco jurídico del sistema de salud, al atender con responsabilidad las necesidades genuinas de la población y reflejar el compromiso con una atención digna y eficiente.

De igual manera, la diputada Araceli Celestino Rosas se sumó a los comentarios de sus pares y refrendó el compromiso de la LXII Legislatura para apoyar iniciativas que beneficien a las familias poblanas.

