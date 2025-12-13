Reportan primer caso de influenza A H3N2 en México

La Secretaría de Salud de México confirmó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K. El paciente atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se recuperó con tratamiento ambulatorio antiviral.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene monitoreo permanente para su detección oportuna. La variante presenta características similares a la influenza estacional anual y no representa motivo de alarma.

La dependencia federal enfatizó que su manejo clínico es idéntico al de otras gripes y señaló que la vacunación sigue como principal prevención. El subclado K circula actualmente en algunos países de Europa y Estados Unidos.

Por ello, exhortó a la población a vacunarse contra la influenza, COVID-19 y neumococo en centros de salud. Las dosis protegen especialmente a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con comorbilidades.

Ante síntomas, recomendó atención temprana, tratamiento antiviral si es necesario, uso de cubrebocas y aislamiento. Asimismo, indicó que continuará informando sobre cualquier actualización relevante a la población.

