Suben a dos los fallecidos por choque múltiple en la Vía Atlixcayotl

El número de fallecidos por el choque múltiple en Vía Atlixcayotl ascendió a dos este viernes 12 de diciembre. Las autoridades descartaron que se debiera a “carreras clandestinas” y lo atribuyeron a la “falta de pericia” de un conductor particular.

La segunda víctima se trata de Sandra Paola L., de 18 años, propietaria del Volkswagen Golf presuntamente responsable de la carambola. La joven, que sufría un traumatismo craneoencefálico, pereció en un hospital pese a la atención médica.

El vehículo era conducido por un amigo de la joven, quien resultó herido y huyó del lugar tras enterarse de la primera muerte. Las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad del conductor fugitivo, quien sigue prófugo.

El accidente ocurrió el pasado miércoles e involucró a seis vehículos con daños materiales significativos. La primera víctima fue Mari Carmen N., de 25 años, quien falleció al ser arrollada mientras caminaba en la plaza Vía San Ángel.

Por su parte, la Universidad IEU, de donde era estudiante Sandra Paola L., extendió sus condolencias a los afectados por el accidente. La institución recalcó que el suceso ocurrió en el ámbito estrictamente personal y privado de los implicados.

Editor: César A. García

