A.B. Quintanilla celebra homenaje de Dua Lipa a Selena

A.B. Quintanilla celebró el homenaje de Dua Lipa a su hermana Selena con “Amor prohibido” en el cierre de sus conciertos en México. El hermano y productor de la fallecida cantante quedó “impactado” por la interpretación de la británica.

En entrevista para Ventaneando, Quintanilla elogió la pronunciación de Dua Lipa, no hispanohablante nativa, y calificó el tributo de “respetuoso“. Destacó el entusiasmo del público mexicano como el escenario perfecto.

Asimismo, el productor musical compartió en Instagram su agradecimiento y recordó el significado personal del tema que compuso para su hermana. Su reacción se viralizó entre los fans y seguidores de la artista.

Te puede interesar: Lanzan teaser tráiler de “Supergirl”, protagonizada por Milly Alcock

La cantante británica abrió su serie de conciertos mexicanos con “Bésame mucho”, cantó “Oye mi amor”, con Fher Olvera de Maná, y cerró con “Amor prohibido”. El gesto generó ovaciones masivas en cada presentación.

“Amor prohibido”, lanzada el 13 de abril de 1994 como sencillo principal del álbum homónimo, marcó un hito en la carrera de Selena. Compuesta por A.B. Quintanilla III y Pete Astudillo, se convirtió en ícono de la música tejana.

Te recomendamos: