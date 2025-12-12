MLB vuelve a México: Padres de San Diego vs Cascabeles de Arizona en 2026

La Grandes Ligas de Béisbol (MLB) anunció este viernes, en su cuenta de Instagram, el regreso de las Ligas Mayores a territorio mexicano. Los partidos serán de temporada regular en el estadio Alfredo Harp Helú el 25 y 26 de abril del 2026.

Los equipos confirmados son los Padres de San Diego y los Cascabeles de Arizona, ambos de la división oeste y de la Liga Nacional.

San Diego, con una nómina históricamente alta y aspiraciones constantes de postemporada, enfrentan a unos D’Backs que han construido su identidad desde el desarrollo interno y el talento local.

Estos dos equipos han tenido gran impacto en México, por su rol de ciudades que reciben latinos y por el flujo de inmigrantes que hay en cada una.

“Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecer a la Major League Baseball por seleccionarnos”, afirmó Derrick Hall, CEO de los Cascabeles.

¡El mejor béisbol del mundo está de vuelta en México 🇲🇽!

D-Backs y Padres disputarán una serie de dos juegos de temporada regular el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La serie de dos partidos será nuevamente en el recinto internacional más importante del béisbol mexicano, el estadio Alfredo Harp Helú. Su tercera ocasión, luego de recibir la de 2023, 2024 y la del próximo año.

En la temporada 2025, la MLB no vino a suelo azteca por cuestiones de logística y por darle prioridad a los encuentros en Tokio, Japón.

Curiosamente, la última vez que los Padres jugaron fuera de Estados Unidos fue en el Opening Day de este año, contra los Los Ángeles Dodgers.

La oportunidad para ver a Fernando Tatis Jr., Manny Machado o a Alek Thomas iniciará con la venta de boletos para el 19 de enero del siguiente año.

