Irán detiene a Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023, en acto público

Las autoridades iraníes arrestaron a Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, mientras participaba en una ceremonia en memoria del abogado Khosrow Alikordi en la ciudad de Mashhad. Testigos y la fundación que lleva su nombre informaron que la detención ocurrió el 12 de diciembre y que fue ejecutada por fuerzas de seguridad que actuaron con violencia.

La detención se produjo en un contexto de tensión; Mohammadi había salido temporalmente de prisión por motivos de salud en diciembre de 2024 y permanecía bajo vigilancia y restricciones, por lo que su presencia en actos públicos seguía siendo sensible para las autoridades.

Organizaciones internacionales y medios que cubrieron el hecho subrayan que la detención ocurre en medio de cuestionamientos sobre la muerte del abogado homenajeado, calificada por algunos como “sospechosa”, y que la acción contra Mohammadi forma parte de una serie de detenciones en eventos públicos recientes.

El arresto de Narges Mohammadi reaviva el debate sobre la persecución a activistas en Irán y la vulnerabilidad de defensores de derechos civiles pese a reconocimientos internacionales. Las próximas horas y días serán clave para conocer si las autoridades la trasladan nuevamente a prisión.

