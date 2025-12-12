Juez de EU aplaza sentencia de “El Mayo” Zambada hasta abril de 2026

Un juez federal de Estados Unidos aplazó tres meses la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada hasta el 13 de abril de 2026. La decisión responde a la petición de su defensa por dificultades para preparar documentos.

El abogado Frank Pérez solicitó más tiempo citando “violencia e inestabilidad” en México que complican recabar información de testigos y familiares. La audiencia original estaba programada para el 13 de enero.

El juez Brian Cogan ordenó que la defensa entregue los documentos antes del 30 de marzo de 2026. A su vez, la Fiscalía tiene plazo de réplica hasta el 6 de abril para responder a los argumentos presentados.

Por su parte, la defensa reportó retrasos en viajes, comunicaciones y disponibilidad para obtener cartas contextuales. Asimismo, indicó que el fiscal Francisco Navarro no se opuso a la solicitud.

“El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. Los cargos conllevan una posible de cadena perpetua.

La mano derecha de “El Chapo” Guzmán por más de 50 años, fue detenido en julio de 2024. Aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, en una avioneta tras una trampa de Joaquín Guzmán López.

