Lanzan teaser tráiler de “Supergirl”, protagonizada por Milly Alcock

Warner Bros. lanzó el teaser tráiler oficial de “Supergirl”, la nueva película del Universo DC que protagoniza Milly Alcock. El adelanto llega tras semanas de especulaciones y en medio de la reciente adquisición del estudio por parte de Netflix.

La cinta, dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, presenta a Kara Zor-El como una heroína imperfecta, oscura y emocional. Una versión diferente a Superman, con secuencias de acción, introspección y un mundo hostil.

El tráiler muestra a la joven heroína celebrando sus 23 años en un bar espacial donde conoce a Ruthye Marye Knoll, una alienígena que busca venganza por la muerte de su padre, y enfrentará al villano Krem of the Yellow Hills.

Además, Krypto, el superperro que apareció en la cinta de “Superman”, tiene una presencia destacada y refuerza la conexión con su dueña. La trama mezcla ciencia ficción, acción y drama, explorando el origen y poder de Kara.

El elenco incluye a Jason Momoa como el antihéroe Lobo, quien anteriormente interpretó a Aquaman en el anterior universo de DC; Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll y Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills.

El largometraje se estrenará internacionalmente el próximo 26 de junio de 2026; no obstante, en México y Latinoamérica, estará disponible desde el 25 de junio y se perfila como uno de los grandes lanzamientos del verano.

