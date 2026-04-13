Anuncian operativo y transporte ampliado para Feria de Puebla 2026

Para la Feria de Puebla 2026, se pondrá en marcha un operativo de seguridad en las inmediaciones de Los Fuertes y habrá “viene-viene” identificados con chalecos que se encargarán del aparcadero de autos para evitar a franeleros; además, se ampliará el horario de servicio de transporte público.

Así lo dio a conocer el coordinador del Comité de la Feria, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien agregó que se busca dar una experiencia más segura a los asistentes a la Feria.

Explicó que autoridades municipales y estatales se coordinarán para garantizar tranquilidad durante el desarrollo de la feria, y comentó que se construyeron sanitarios en la zona del Teatro del Pueblo para quienes asistan a los conciertos.

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Destacó que se contará con personal que estará identificado con el logo oficial de la feria para vigilar los vehículos en inmediaciones de Los Fuertes y que no podrán cobrar por sus servicios.

También comentó que se tiene contemplado que las Líneas 1 y 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) amplíen su horario de atención a los usuarios, así como el transporte convencional que operará hasta la 1:00 de la madrugada.

Además, habrá sitios de taxis autorizados en las inmediaciones de Los Fuertes, con el objetivo de garantizar traslados seguros.

Editor: César A. García

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