Paramount filtra por error nueva película de ‘Avatar’

La nueva producción animada basada en “Avatar: La leyenda de Aang” enfrenta una crisis de seguridad por un error administrativo interno, Paramount envió por equivocación un correo electrónico que contenía la película terminada a una persona ajena a la compañía, quien luego hizo pública la posesión del material y formuló exigencias al estudio.

El usuario que confirmó haber recibido el contenido se identifica en la red social X con el perfil @ImStillDissin, tras verificar la autenticidad del material, comenzó a difundir fragmentos visuales y descripciones puntuales de la trama, incluyendo las primeras imágenes de Zuko y Katara en su etapa adulta, indicios de una conexión con “La leyenda de Korra” y una secuencia que presenta a Toph durante su infancia.

Exigencias del usuario

El mensaje original del usuario en X señalaba su sorpresa ante el error corporativo, posteriormente, fijó una condición pública: “Si Paramount no publica un tráiler en los próximos un par de días o algo así, haré una transmisión en vivo de la película”.

La persona detrás de la cuenta podría enfrentar acusaciones por extorsión y violación a los derechos de propiedad intelectual, delitos que contemplan sanciones penales significativas. Hasta el momento, ni Paramount ni Nickelodeon han emitido una declaración oficial sobre la veracidad del material filtrado o las medidas que adoptarán.

If paramount doesn't post a trailer within the next couple days or something I'll livestream the movie alongside some Peggle Deluxe gameplay — (@ImStillDissin) April 12, 2026

La cinta, cuyo estreno estaba previsto para octubre de 2026 a través de la plataforma Paramount+, ya había sido objeto de modificaciones en su estrategia de lanzamiento luego de que el estudio descartara su exhibición en salas de cine.

La historia funcionará como una secuela directa de la serie animada original, con los personajes principales en su vida adulta enfrentando una nueva amenaza.

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