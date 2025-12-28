Mercedes Roa revela afectaciones físicas tras ataque en Francia

Mercedes Roa reveló graves afectaciones físicas tras el ataque sufrido en Marsella, Francia, el pasado 8 de diciembre. Reveló ser diagnosticada con ruptura de menisco medial y bursitis patelar traumática que le impiden practicar fútbol.

La influencer de contenido futbolero compartió en redes sociales los resultados de resonancia magnética, indicando que el dolor aumentó durante las últimas dos semanas pese a su recuperación previa de una lesión en tobillo izquierdo.

“Encima que venía de recuperarme de mi lesión del tobillo izquierdo el cual también fue afectado en la agresión y me debilitó los ligamentos centrales y los músculos de la pierna”, detalló en un video publicado en sus redes sociales.

Te puede interesar: Los Tigres del Norte estrenarán un corrido en Los Simpson

Asimismo, Roa explicó que seguirá un tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores y fisioterapia. No obstante, declaró que como última opción quedará la cirugía, asegurando que espera no llegar a esa medida.

La joven mexicana también expresó el fuerte daño emocional al enterarse que de momento no podrá practicar fútbol. “Voy a ir all in contra todo lo malo que pasó ese día y los siguientes a él (pronto les contaré)”, declaró.

El ataque ocurrió cerca del barrio de la Ópera, mientras ella y sus amigos esperaban un taxi luego de un evento deportivo, cuando un grupo de jóvenes comenzó a agredirlos tras pedirles un encendedor y estos les ofrecieran drogas.

Te recomendamos: