Katia Itzel García, sexta mejor árbitra del mundo en 2025: IFFHS

Katia Itzel García, árbitra mexicana de 33 años, fue nombrada la sexta mejor del mundo en el ranking anual 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

La oriunda de Ciudad de México sumó 15 puntos en el listado, posicionándose por detrás de la brasileña Edina Alves (16). La italiana Maria Sole Ferrieri Caput fue la líder absoluta con 97 puntos.

Con este reconocimiento, García consolida su ascenso como referente del arbitraje internacional y cierra el año con un importante hito. Asimismo, se colocó como la mejor silbante de la CONCACAF.

Te puede interesar: Lamine Yamal, el futbolista con más regates completados en 2025

Este 2025, tuvo participación constante a nivel nacional e internacional, silbó 12 partidos en la Liga MX y 3 en la Leagues Cup. Además, participó en la Copa Oro 2025 y la Copa Mundial Sub-20.

Gracuas a su destacada trayectoria, se perfila como candidata para ser parte del arbitraje de la próxima Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Te recomendamos: