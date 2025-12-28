SAT intensificará vigilancia en tandas a partir de 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará la vigilancia sobre tandas y esquemas de ahorro informal a partir del 2026, cuando se realicen depósitos superiores a 15 mil pesos sin justificación.

La autoridad fiscal detectará estos movimientos por su trazabilidad en transferencias electrónicas y depósitos bancarios, ajustando el control sobre finanzas personales entre particulares.

Las tandas, comunes en México por aportaciones periódicas entre grupos que se turnan el monto reunido, entrarán en revisión si carecen de respaldo documental sobre origen, participantes y fechas.

El SAT interpretará dichas operaciones elevadas sin explicación como actividades irregulares o ingresos omitidos, aplicando sanciones administrativas conforme a la ley tributaria.

Por ello, la dependencia recomendó registrar detalladamente aportaciones, identificar integrantes del grupo y conservar datos precisos de montos y entregas para aclarar revisiones fiscales.

El objetivo es promover transparencia financiera y reducir economía informal, sin prohibir las tandas, sino asegurando que sus flujos se alineen con las disposiciones vigentes y evitar sanciones o multas.

