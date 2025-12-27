México, segundo lugar con menor desempleo en el mundo: Sheinbaum

México ocupa el segundo lugar mundial con la menor tasa de desempleo de 2.7%, solo detrás de Japón (2.6%), superando a Alemania, Estados Unidos y otros países, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en redes sociales.

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, escribió.

El país supera a Alemania (3.6%), Estados Unidos (4.6%), Holanda (4%), Australia (4.3%), Italia (6%), Bélgica (6.4%), Francia (7.7%), Suecia (9.1%), Finlandia (10.3%) y España (10.5%), entre otros.

Sheinbaum destacó estos datos para posicionar a México como líder en empleo frente a otras naciones con economías avanzadas.

Los datos de México y de algunos países corresponden hasta noviembre del presente año, mientras que en otros llegan hasta octubre. La comparación se realizó con la herramienta Datos Macroeconómicos del portal Expansion.com.

Hace dos semanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un récord histórico de empleo formal con 22 millones 837 mil 768 puestos afiliados hasta noviembre de 2025.

La cifra representa la más alta desde que el instituto tiene registros.

