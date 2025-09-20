Fallece Erik Acevedo, chofer que arriesgó su vida en explosión de Iztapalapa

Erik Vicente Acevedo Romero, el chofer de microbús que se convirtió en héroe tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, CDMX, perdió la vida este viernes 19 de septiembre, confirmaron sus familiares.

Desde el día del accidente, se encontraba internado en el Hospital Rubén Leñero, donde su estado era crítico debido a las lesiones que presentaba. Ahí luchó durante varios días por sobrevivir.

Al percatarse del escape de gas de la pipa volcada, Erick detuvo su unidad y ayudó a evacuar a los pasajeros antes de ser alcanzado por la explosión, que le causó quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Te puede interesar: Rinden homenaje a víctimas de sismos de 1985 y 2017

Su familia, junto con compañeros y vecinos, movilizó una intensa búsqueda y difundió su imagen en redes sociales. Su identificación se logró gracias a un tatuaje en la mano izquierda.

Hasta el momento, el siniestro en el Puente de la Concordia ha dejado un saldo de 26 personas fallecidas, 21 hospitalizados y 38 dados de alta, de acuerdo con cifras de autoridades capitalinas.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Una más de las vidas de los héroes de #Iztapalapa se ha apagado: esta tarde familiares confirmaron el fallecimiento de Erik Vicente Acevedo, de 33 años.



El joven, quien trabajaba como microbusero, regresó a su unidad para sacar a aquellos pasajeros que estaban en… pic.twitter.com/1QuJNqwfCz — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 20, 2025

Te recomendamos: