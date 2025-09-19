Rinden homenaje a víctimas de sismos de 1985 y 2017

Este viernes 19 de septiembre a las 7:19 horas de la mañana, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia para rendir homenaje a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, en donde se elevó hasta media asta la bandera del Zócalo de la Ciudad de México y se entonó el himno nacional, así como el toque militar de silencio.

Acompañando a la titular del Poder Ejecutivo Federal estuvieron la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el de Marina, Raymundo Morales; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Seguridad, Omar García Harfuch; así como la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Nuestro cariño abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos”, expresó la mandataria en dicho homenaje.

El día de hoy se cumplen 40 años del sismo de 1985, mientras que se cumplen ocho años del de 2017, de manera que, este día no sólo rememorarán a las víctimas, sino que también se realizará un simulacro a las 12 horas para concientizar a la población sobre cómo actuar ante un sismo real, de la magnitud de los ocurridos en 1985 y 2017.

Dicho esto, la presidenta regresó a Palacio Nacional para continuar con su habitual conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo en donde también habló sobre esta fecha y cómo ha mejorado México para enfrentar este tipo de desastres naturales.

Desde Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein participa este 19 de septiembre en el Segundo Simulacro Nacional 2025.



Este ejercicio fortalece la cultura de la protección civil en todo el país. La prevención es nuestra fuerza. pic.twitter.com/GixCEn14Ib — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 19, 2025

