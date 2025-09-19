Instalan en Congreso del Estado módulos de empleo y apoyo a la mujer

Con el objetivo de acercar oportunidades de desarrollo a las y los poblanos, en la sede del Congreso del Estado se instalaron dos módulos de atención, uno de Bolsa de Trabajo y otro del Banco de la Mujer, que estarán abiertos todos los jueves de 9:30 a 14:00 horas.

Esta iniciativa, impulsada por el diputado José Luis Figueroa Cortés, presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, busca atender directamente las necesidades laborales y financieras de la población.

El módulo de Bolsa de Trabajo, en colaboración con el Servicio Nacional de Empleo, ofrece a los ciudadanos acceso a vacantes permanentes, con salarios que incluyen todas las prestaciones de ley.

El módulo del Banco de la Mujer brindará asesoría y apoyo financiero para impulsar la autonomía económica y social de las mujeres poblanas. Esta acción reafirma el compromiso con la inclusión y el desarrollo equitativo en el estado.

Durante la instalación de estos espacios, el diputado José Luis Figueroa agradeció al secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, por su apoyo para ofrecer estos servicios en la sede del Congreso local, que representan una “nueva puerta para la generación de oportunidades“, subrayó el diputado.

