Buque Cuauhtémoc retoma pruebas en altamar tras mantenimiento

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc zarpó de los astilleros Caddell Dry Dock and Repair Co. y GMD en Nueva York para realizar Pruebas de Aceptación en la Mar de 72 horas, luego de concluir un mantenimiento mayor que reparó daños estructurales y actualizó sus sistemas operativos.

Según la Secretaría de Marina, las Pruebas de Aceptación en la Mar (SAT, por sus siglas en inglés) incluyen la verificación exhaustiva de los sistemas de propulsión, navegación, comunicación y seguridad, así como simulaciones de maniobras bajo condiciones reales de mar. Este ejercicio, sin escalas, es indispensable para garantizar que el velero cumpla con los estándares antes de volver a sus labores oficiales.

Se prevé que la embarcación regrese al muelle Pier 86 en Manhattan el próximo 20 de septiembre para culminar su alistamiento final. Durante esa escala, la tripulación inspeccionará equipos menores, ajustará los espacios de instrucción y preparará el navío para retomar sus travesías de formación de cadetes a nivel internacional.

Te puede interesar: Inicia proceso de consultas para revisión del T-MEC

El Cuauhtémoc arribó a astilleros neoyorquinos tras el accidente del 17 de mayo, cuando en una maniobra de zarpe colisionó contra el Puente de Brooklyn. El choque dejó un saldo inicial de dos personas fallecidas y veinte heridas, lo que motivó la suspensión de su programa de prácticas en alta mar y el envío inmediato de la nave a reparaciones.

Una vez que las SAT concluyan satisfactoriamente, la Armada proyecta retomar la operatividad del velero con misiones de instrucción en el Caribe y el Atlántico Norte. El itinerario incluye escalas en puertos de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, donde el Cuauhtémoc servirá como embajador itinerante de México, promoviendo la cultura naval, la buena voluntad y el cuidado de los ecosistemas marinos.

Te recomendamos: