Omar Muñoz supervisa rehabilitación del Complejo Deportivo San Juan

Foto: Ayuntamiento de Cuautlancingo.

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, supervisó el avance de obra de la rehabilitación del Complejo Deportivo San Juan, cuyo arranque fue el 28 de julio del presente año y que beneficiará a las familias de la zona.

La intervención será total en las canchas, gradas, baños, vestidores y accesos al parque.

El edil expresó que dignificar los espacios deportivos contribuye a disminuir la violencia en la comunidad, al incentivar la convivencia familiar y, por ende, la reunificación del tejido social: “Esta intervención es emblemática porque va a permitir sacar a los jóvenes de situaciones de delincuencia y adicciones al brindarles un lugar donde podrán practicar varios deportes”.

“Este lugar estaba completamente abandonado y por ello decidimos rehabilitarlo para entregarlo a la ciudadanía en óptimas condiciones. Va a contar con canchas para deportes de alto rendimiento con medidas establecidas por organismos nacionales e internacionales, donde se podrán conectar jóvenes promesas de nuestro municipio con los principales equipos de Puebla para poner en alto el nombre de Cuautlancingo y de nuestra entidad”, agregó.

El alcalde puntualizó que su administración busca generar semilleros de talentos y ser sede de eventos de gran relevancia, pues el estado es tierra de campeones y campeonas, tal como afirma el gobernador Alejandro Armenta.

“Cuautlancingo es sede del deporte porque une familias a través de él y vamos a continuar desarrollando varios proyectos en las juntas auxiliares, inspectorías y en la cabecera municipal”, concluyó.

