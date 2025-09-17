Omar Muñoz firma convenio con Universidad Mesoamericana

El edil de Cuautlancingo, Omar Muñoz, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Mesoamericana de Puebla para que los estudiantes realicen su servicio social y prácticas en las dependencias del gobierno municipal, lo que reafirma su compromiso con el desarrollo educativo de los jóvenes de la demarcación y del estado.

Las carreras incluidas en el convenio son: Mercadotecnia Estratégica, Diseño Gráfico, Veterinaria, Sistemas Computacionales, Ingeniería en Administración Industrial, Comunicación, Administración y Gestión de Negocios Emprendedores y Lenguas Extranjeras.

El presidente municipal expresó que es sumamente importante abrir desde el gobierno la puerta a las instituciones educativas y fortalecer el vínculo entre el sector público y privado, “al participar estudiantes de la carrera de Veterinaria, esta coordinación cumple con dos objetivos: amalgamar esfuerzos entre autoridades para incentivar la educación y aumentar la seguridad ciudadana, ya que está comprobado que tratar dignamente a los seres sintientes contribuye a disminuir los índices de violencia e inseguridad en la sociedad”.

“En mi gestión vamos a construir un centro de bienestar animal y a implementar programas y políticas públicas que generen mayor calidad de vida para los habitantes de Cuautlancingo. Seguridad, educación y salud son ejes rectores de mi administración y vamos a continuar el trabajo con base en ellos para beneficio del pueblo”, agregó.

Por su parte, Joaquín Salva Solís, vicerrector del plantel sur y rector del plantel de Tehuacán, agradeció al alcalde por la apertura y la confianza para la realización del convenio: “Esta sinergia va a permitir que los jóvenes se desarrollen en el ámbito práctico con respaldo institucional y reafirmen lo aprendido en las aulas, lo que les abrirá más puertas al buscar empleo. Gracias, presidente municipal, por siempre estar al pie del cañón apoyando al sector educativo para que las generaciones futuras salgan adelante”.

En su intervención, José Guadalupe Castillo Varela, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, puntualizó que en la dependencia han seguido la instrucción del edil Omar Muñoz de hacer trabajo de territorio y no de escritorio y que por ello se ha enfocado en generar relaciones públicas con instituciones de diversos ámbitos, que beneficien a los ciudadanos de Cuautlancingo.

“La firma que hoy se lleva a cabo permitirá que futuros administradores, mercadólogos, diseñadores gráficos, comunicólogos y alumnos de otras carreras se integren a las distintas áreas del ayuntamiento. Gracias, presidente, por aperturar esta oportunidad para las nuevas generaciones”.

