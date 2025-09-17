SEGOB Puebla exhortará a ediles y auxiliares por uso ilegal de banda presidencial

La Secretaría de Gobernación (Segob) federal emitirá cinco exhortos a autoridades municipales y auxiliares de Puebla que incurrieron en el uso indebido de la banda presidencial durante la celebración de las Fiestas Patrias.

En entrevista, el funcionario estatal argumentó que se brindará mayor capacitación e información a las autoridades sobre cómo usar correctamente los Símbolos Patrios.

Aseguró que ya tuvo acercamiento de manera personal con los ediles para solicitarles que en lo sucesivo sean cuidadosos en sus actos y no incurran en violaciones a la Ley.

Te puede interesar: CEPOSAMI atenderá salud mental de niños y adolescentes poblanos

Indicó que los presidentes municipales de Zinacatepec y Atoyatempan, así como los ediles auxiliares de Santa Rosa, en Tecamachalco, y de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula, usaron la banda presidencial.

Mientras que en Acatlán de Osorio, el Sonido Famoso simuló formar una escolta portando la bandera de México, por lo que insistió en que están en proceso los exhortos hacia las autoridades correspondientes.

Aguilar Pala confirmó que los festejos del 15 de septiembre únicamente se suspendieron en Tlacotepec de Juárez para evitar confrontaciones debido a que existe una inconformidad en una junta auxiliar sobre el manejo de recursos.

#Puebla ❌ El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala informó que 2 ediles auxiliares y 2 presidentes municipales utilizaron la banda presidencial durante las ceremonias del Grito de Independencia.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/q9RCoZBZQh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 17, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: