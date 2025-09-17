Comisión de Seguridad acusa falta de coordinación en Tehuacán

La falta de coordinación del Ayuntamiento de Tehuacán con autoridades estatales y federales ha derivado en el desbordamiento de los índices de inseguridad y violencia en el municipio.

Así lo acusó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Puebla, Andrés Villegas Mendoza, tras las ejecuciones registradas en los últimos días.

En entrevista, lamentó los recientes ataques armados contra dos familias, donde resultaron heridas dos menores de edad en Tehuacán.

Al respecto, el diputado de Morena consideró que el edil Alejandro Barroso, emanado del Partido del Trabajo (PT), no ha hecho lo suficiente.

Aunque resaltó que existe una estrategia de seguridad conjunta entre el Estado y la Federación, evidenció que el gobierno municipal no ha desempeñado un buen papel.

En ese sentido, hizo un llamado para que todos los ediles se hagan responsables del trabajo que les corresponde en materia de seguridad.

“Necesitamos que los alcaldes se activen, que le metan ganas y que tengan una mejor coordinación con el vicealmirante (…) cada presidente es responsable de lo que pase en su municipio”, comentó.

Villegas Mendoza remarcó que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabeza mesas de seguridad diariamente para mejorar la estrategia, en coordinación con la Marina, Ejército y Guardia Nacional.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Francisco Sánchez González, existe una disputa entre los grupos de narcomenudeo “Las Burras” y “Los Casas”, lo que ha escalado la violencia en la zona.

