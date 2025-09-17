Dos jóvenes heridos tras ataque armado en Xonacatepec

Dos jóvenes que viajaban en motocicleta resultaron heridos tras un ataque armado en Santa María Xonacatepec. Sus agresores huyeron de inmediato.

La noche del martes, Héctor N. y Jesús N. salían de una reunión con amigos y se dirigían a su casa. Fueron atacados en avenida Máximo Serdán, en el cruce con el camino a San Miguel Espejo.

Los agresores llegaron en otra motocicleta y dispararon contra los jóvenes de 24 y 26 años. Tras el ataque, huyeron rápidamente.

Los afectados pidieron ayuda y vecinos llamaron a emergencias. Paramédicos y policías arribaron al lugar para atender la situación.

A pesar del operativo de búsqueda, los responsables no fueron localizados. Los jóvenes fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Durante la entrevista con las autoridades, los heridos aseguraron no conocer a sus atacantes ni tener conflictos personales con alguien de la zona.

