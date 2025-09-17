SSP reforzará presencia en Tehuacán contra grupos delictivos

Para frenar la disputa entre los grupos delictivos de “Las Burras” y “Las Casas” que ha causado la ejecución y agresión de personas en Tehuacán durante los últimos días, elementos de la Marina, Sedena y Policía Estatal reforzarán su presencia en dicho municipio.

Así lo aseguró el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien adelantó que las fuerzas armadas harán un operativo importante por tierra y por aire en el municipio, además que habrá una presencia activa de los elementos.

Lo anterior, al reconocer que hay un repunte de violencia en Tehuacán, ya que la noche del 13 de septiembre, un hombre identificado como José Martín y su bebé de un mes fueron atacados a balazos mientras circulaban en la avenida De la Juventud; mientras que este miércoles fueron atacadas a balazos una mujer y su hija de 8 años, al salir de su hogar.

“Hoy en la mañana en nuestra mesa de seguridad mencioné que era prioritario reforzar Tehuacán y los tres órdenes de gobierno nos vamos a sumar a las tareas de seguridad y prevención en el municipio como lo hemos hecho donde hemos tenido algún indicio de repunte de violencia”, apuntó.

Tal vez te interese: Motosicarios disparan a madre e hija en Tehuacán

#Seguridad 🚓 El titular de la SSP, Francisco Sánchez González indicó que la agresión a una mujer y su hija en Tehuacán está relacionada a la disputa entre los grupos denominados “Las Burras” y “Los Casas”, al igual que la ejecución de un hombre y su bebé.



Por ello, personal de… pic.twitter.com/oHBwyFlB5Y — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 17, 2025

Sobre este último caso, refirió que hace 6 meses una casa aledaña fue baleada, por lo que las autoridades suponen que en ese entonces los agresores se equivocaron de domicilio.

Destacó que madre e hija se encuentran estables pese a las heridas de bala que sufrieron en la clavícula y en la pierna, respectivamente.

Señaló que las bandas de “Las Burras” y “Las Casas” se dedican al narcomenudeo en Tehuacán y municipios de la región, por lo que mantiene una disputa por la plaza, la cual se recrudeció hace unos 20 días, por lo que habrá mayor presencia activa de elementos estatales y federales.

Te recomendamos: