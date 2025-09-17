Infonavit realizará mega feria de servicios en Coronango

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llevará a cabo una Mega Feria de Servicios los días 21 y 22 de septiembre en el Outlet Puebla, ubicado en la autopista México-Puebla Km. 115, San Francisco Ocotlán, Coronango. El evento se desarrollará de 10:00 a 18:00 horas con el objetivo de asesorar a los derechohabientes sobre las opciones crediticias y soluciones de pago que ofrece el instituto.

Durante la feria, las y los trabajadores podrán verificar si cuentan con precalificación para adquirir créditos destinados a la compra de vivienda nueva o existente, así como para la adquisición de terrenos. También podrán solicitar financiamiento para mejoramientos, reparaciones de su patrimonio o para el pago de hipotecas bancarias.

Un servicio destacado será la asesoría para obtener prórrogas o reestructuras en casos de dificultades para pagar créditos existentes.

Los asistentes que ya tengan un financiamiento podrán verificar si son beneficiarios del programa de congelamiento de saldos y mensualidades impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye reducción en la tasa de interés, disminución de mensualidades o posibles descuentos sobre el saldo total de la deuda.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites gratuitos sin necesidad de intermediarios para trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del instituto. Los servicios se brindarán directamente por personal especializado del Infonavit durante ambos días del evento.

