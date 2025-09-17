Persecución y balacera deja dos detenidos en Texmelucan

Durante un operativo de prevención del delito, los tripulantes de un vehículo hicieron caso omiso al llamado de atención de las autoridades, iniciando a su una persecución que concluyó en balacera y dejó dos detenidos en San Martín Texmelucan.

Agentes de la Policía Municipal realizaban este operativo durante la noche del martes, cuando un Aveo siguió de largo para evitar las revisiones correspondientes.

Esto provocó que los elementos comenzaran una persecución por las vialidades cercanas, desencadenando una persecución en la que los fugitivos abrieron fuego contra los oficiales.

No obstante, los policías repelieron el ataque en la colonia Morelos. Los agresores no tuvieron oportunidad de huir y decidieron bajar de su auto para entregarse.

Los dos hombres, y al menos un arma, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para enfrentar los cargos correspondientes al caso. Sin embargo, hasta ahora se desconoce si los señalados intentaban huir al verse involucrados en alguna otra actividad delictiva.

