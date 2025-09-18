‘Andy’ López Beltrán niega amparos contra posibles detenciones

Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que él o su hermano Gonzalo hayan tramitado demandas de amparo.
Mediante un comunicado dirigido a militantes de Morena, calificó estas publicaciones como “una nueva mentira”. Acusó a los medios de estar controlados por “la mafia del poder económico” y “el extinto sistema de corrupción institucional”.
Aseguró desconocer quién promovió los amparos y sospecha que se trata de una estrategia de adversarios políticos para vincularlos con temas con los que no tienen relación.
Recordó que desde jóvenes aprendieron a enfrentar ataques mediáticos, que hoy consideran “un timbre de orgullo” al provenir de quienes dañaron al país.
Estos amparos fueron promovidos presuntamente por un abogado identificado como Francisco Javier Smith MacDonald, conocido por defender a Rafael Caro Quintero.
Un juzgado federal en Zacatecas notificó que se presentaron amparos a nombre de tres hijos del expresidente: Andrés Manuel, Gonzalo y José Ramón López Beltrán.
No obstante, las solicitudes no fueron firmadas ni cuentan con domicilio legal para notificaciones, lo que pone en duda su validez.