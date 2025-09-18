Hernán N., presunto líder de La Barredora, es entregado a México

El exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora, Hernán N., fue expulsado de Paraguay y entregado a las autoridades mexicanas este 17 de septiembre de 2025.

Autoridades paraguayas indicaron que la expulsión se tomó luego de que el gobierno verificara que el ingreso y estancia de Hernán “N” en dicho país era irregular.

La Fiscalía General de Paraguay informó que la acción se coordinó con el Gobierno mexicano y se realizó tras desistir formalmente la solicitud de extradición presentada por México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1 en el Estado de México.

Conocido bajo los alias de “Comandante H” o “El Abuelo”, fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco de diciembre de 2019 a enero de 2024.

Documentos de inteligencia lo vinculan como líder de La Barredora, agrupación criminal presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hernán “N” fue detenido en Asunción, Paraguay, el 12 de septiembre; se le imputa por posible participación en delitos graves como narcotráfico, extorsión, tráfico de personas y huachicoleo.

Por su parte, Adán Augusto López aseguró que no teme a las posibles declaraciones de su exsecretario de Seguridad en Tabasco. Destacó que lo principal es que se esclarezca la verdad.

Gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia, @SRE_mx el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su… pic.twitter.com/iUEvKFoAVn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2025

