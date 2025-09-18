Tractocamión impacta contra barreras de contención en la Puebla-Orizaba

Un accidente ocurrió la tarde de este miércoles en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 256, en dirección a Puebla. El percance provocó el cierre parcial de la circulación vehicular.

Reportes indican que un tractocamión con autotanque se incrustó contra las barreras metálicas de contención, generando daños materiales considerables. Por fortuna, el conductor resultó ileso y no hubo personas gravemente heridas.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, llegaron para abanderar la zona y garantizar la seguridad de los automovilistas. Personal de grúas particulares inició el retiro de la pesada unidad.

Se estima que las maniobras para despejar la vía serán prolongadas debido a la magnitud del accidente. La circulación permanece restringida a un solo carril, lo que ha causado tráfico lento en la zona.

Editor: César A. García

