Detienen a hombre que robó una mochila en 2024 en Puebla

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rodrigo N., de 35 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado. Los hechos ocurrieron en 2024 en el municipio de Puebla.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado se encontraba frente a un comercio ambulante de comida cuando observó una mochila negra en el suelo, propiedad de la dueña del negocio. En ese momento, Rodrigo N. tomó la mochila y salió corriendo.

La víctima solicitó auxilio, lo que permitió que algunas personas lograran detener al presunto responsable. Los ciudadanos lo golpearon hasta la intervención de elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a asegurarlo.

Con base en los datos de prueba recabados, durante una audiencia inicial se vinculó a proceso a Rodrigo N. y se le impuso como medida cautelar la firma periódica. Al incumplir con esta medida, el sujeto fue declarado sustraído de la acción penal, lo que derivó en la emisión de la orden de aprehensión que ahora fue ejecutada.

Te recomendamos: