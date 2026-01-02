Localizan a bebé grave de salud y al cadáver de su madre en Ocoyucan

Un caso consternó a las autoridades y ciudadanos de Ocoyucan, luego de que fuera encontrado el cadáver de una mujer, y a su hija en estado grave de salud al haber quedado sin cuidados.

El caso ocurrió en la comunidad de San Bernabé Temoxtitla, donde vecinos de la zona reportaron un aroma fétido en una vivienda del área, donde informaron, tenía varios días que no veían a la propietaria.

Ante esta situación, personal de Protección Civil y policías municipales llegaron hasta el inmueble e ingresaron por la fuerza al escuchar llantos.

Una vez dentro de esta propiedad, las autoridades confirmaron que una mujer yacía sin vida en el sitio, en avanzado estado de descomposición; sin que, hasta ahora se revelaran los motivos de su defunción.

Los llantos eran emitidos por la hija de esta mujer, misma que tenía tan solo un año de edad y que se encontraba en estado de deshidratación y desnutrición.

Por lo tanto, la zona fue puesta bajo resguardo, la víctima fue llevado a un anfiteatro para su análisis, mientras que la menor fue atendida por especialistas y canalizada para su mejoría física.

Mientras tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) desarrolla las indagatorias para saber si la mujer fue víctima de alguna agresión o su deceso fue natural.

