Disparan contra un joven durante el 31 de diciembre en Cuautinchán

Un hombre fue herido luego de un ataque armado en la comunidad de Cuautinchán, donde los delincuentes escaparon y las autoridades iniciaron las investigaciones ministeriales.

Al cierre del 2025, un masculino de 18 años de edad que caminaba sobre la calle 3 Oriente, con altura de la 16 Norte, fue interceptado por hombres armados que viajaban a bordo de una camioneta tipo Ranger de color rojo.

Los agresores descendieron y le dispararon en el abdomen, para después huir del área. Testigos de los hechos llamaron al 911 y pidieron apoyo de las autoridades en el área.

Paramédicos y policías llegaron hasta el lugar de los hechos, donde brindaron atención prehospitalaria a la víctima, logrando canalizarla y trasladarla al Hospital de Tepeaca, ahí fue internado en calidad de urgencia.

Por ahora, las indagatorias han sido iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el móvil de la agresión e identidad de los responsables.

