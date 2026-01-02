Muere hombre electrocutado tras estallar pirotecnia en Ocoyucan

Durante la madrugada de este jueves, un hombre que tronaba pirotecnia murió en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, después de que un cuete estalló contra cables de energía eléctrica y estos le cayeran encima, provocando su muerte instantánea.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Carmen, donde un hombre de 55 años de edad, identificado como Juan Carlos “N”, se encontraba jugando con pirotecnia. La situación se salió de control cuando uno de los cuetes explotó contra cables de luz, ocasionando que estos le cayeran encima.

La víctima se electrocutó y perdió la vida de manera inmediata. Fueron sus familiares quienes salieron a ver qué había sucedido tras escuchar un fuerte estallido, confirmando que su familiar se encontraba tirado e inconsciente.

A pesar de la llegada de paramédicos, únicamente se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del occiso fue cubierto con una manta y a su alrededor se colocaron algunas veladoras, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó durante las primeras horas de este jueves el levantamiento del cadáver.

