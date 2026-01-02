Ladrones saquean banco en Alemania tras perforar pared

Un grupo de ladrones perpetró un robo en una sucursal del banco Sparkasse en la ciudad alemana de Gelsenkirchen, accediendo a la bóveda tras perforar una pared antes de que terminara el 2025. La policía estima que el valor del botín oscila entre 10 y 90 millones de euros.

Según las autoridades, los delincuentes utilizaron un taladro de gran tamaño para atravesar la pared del sótano que conducía a la cámara acorazada. El atraco fue descubierto cuando una alarma de incendios dio aviso, permitiendo llegada de policías y bomberos poco antes de las 4 de la mañana del lunes. En el lugar encontraron un agujero en la pared y la bóveda saqueada.

Thomas Nowaczyk, portavoz de la policía, informó que alrededor de 3 mil cajas de seguridad fueron forzadas, lo que representa más del 95% del inventario del banco. Unos 2 mil 700 clientes de la entidad se han visto afectados por el hurto. El banco permaneció cerrado el martes, mientras aproximadamente 200 personas se presentaron en las instalaciones exigiendo poder acceder a sus espacios.

De acuerdo con la información publicada por Sparkasse en su sitio web, cada caja de seguridad está asegurada por un monto base de 10 mil 300 euros, a menos que el cliente haya contratado un seguro adicional privado.

La agencia de noticias alemana dpa reportó que este robo podría situarse entre los mayores atracos en la historia del país.

Un detalle adicional que investigan las autoridades es que la alarma de incendios de la sucursal también se activó el sábado, aunque en esa ocasión no se encontró ningún daño.

