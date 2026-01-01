Nace primera bebé del 2026 en hospital del IMSS en el Edomex

Sofía Isabela Hernández Vázquez se convirtió en la primera bebé nacida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el año 2026. Su llegada se registró a las 00:01 horas de este primero de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar No. 60, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.

La pequeña nació mediante una cirugía cesárea exitosa, con un peso de 2.8 kilogramos y una estatura de 50 centímetros. Su madre, Andrea Guadalupe, de 24 años, expresó su alegría tras el nacimiento de su primera hija. “Me siento feliz, me siento contenta y es algo que le puedo contar cuando esté grande”, afirmó.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de los protocolos del modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS), que establece el acompañamiento continuo en todo el proceso reproductivo. Como parte de este esquema, se practicó el apego inmediato desde el minuto cero del nacimiento, permitiendo que la madre tomara en brazos a la recién nacida.

En la intervención participó un equipo multidisciplinario integrado por la médica anestesióloga Elizabeth Rosas, la pediatra Paola Marbella Trejo, la ginecóloga Zaira Rebollar Martínez, la coordinadora clínica del turno nocturno, doctora Rosa Elena Cano Nava, así como la enfermera quirúrgica Blanca Luz Cazares y el enfermero circulante Mario Alberto Hernández Reyes.

El IMSS señaló que continúa avanzando en la implementación del modelo AMIIMSS, el cual se apega a otorgar un trato digno y especializado. Este modelo establece un decálogo de acciones para el personal de salud, que incluye la consulta preconcepcional, vigilancia prenatal, atención profesional, trato humano, planificación familiar, lactancia materna exclusiva y prevención del embarazo adolescente, entre otros componentes.

