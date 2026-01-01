Autobús sale de la carretera en Jalpan y provoca pánico entre pasajeros

La mañana de este jueves, un fuerte susto se llevaron pasajeros de un autobús de la línea Santa Clara, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad y saliera de la cinta asfáltica, situación que generó la movilización de elementos de seguridad.

Los hechos se presentaron sobre la carretera federal México–Tuxpan, a la altura de Apapantilla, Jalpan, cuando el conductor del autobús, que se dirigía a la comunidad de La Uno, perdió el control y salió de la vialidad, generando pánico entre los pasajeros.

La mecánica de los hechos no ha sido revelada; sin embargo, pasajeros señalaron que el conductor intentó esquivar un objeto sobre la vialidad y, al realizar una mala maniobra, la unidad terminó sobre la orilla de la carretera.

Del accidente no se reportaron personas lesionadas, solo pasajeros, en su mayoría mujeres, que presentaron crisis nerviosa. Además, el conductor de la unidad se dio a la fuga, dejando el autobús varado en el lugar de los hechos.

Por al menos dos horas, la carretera permaneció cerrada mientras se realizaban las maniobras para la remoción de la unidad y la atención a los pasajeros.

