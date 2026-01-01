Intentan linchar a presunto ladrón en San Martín Texmelucan

Durante las primeras horas de este jueves 1 de enero, vecinos de la comunidad de San Francisco Tepeyecac, en el municipio de San Martín Texmelucan, intentaron linchar a un presunto ladrón, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades municipales, el incidente se registró cuando un grupo de habitantes sorprendió a un hombre señalado por cometer diversos robos en la comunidad. Esto provocó que los vecinos se congregaran sobre la calle Iztaccíhuatl, donde lograron interceptarlo y retenerlo contra su voluntad, impidiendo que huyera del lugar.

Tras detener al presunto responsable y exigirle explicaciones, los pobladores revisaron sus pertenencias y localizaron varios teléfonos celulares, los cuales presuntamente habrían sido robados durante la mañana de este jueves. Este hallazgo generó mayor molestia entre los presentes y derivó en agresiones físicas contra el hombre, a quien incluso amenazaron con prenderle fuego.

La llegada de elementos de seguridad permitió que el linchamiento no se consumara, ya que el individuo fue retirado del sitio. El hombre presentaba lesiones visibles y un estado físico delicado, consecuencia de la golpiza propinada por los pobladores.

El presunto ladrón fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a la comandancia de San Martín Texmelucan, donde se iniciaron los procesos legales correspondientes.

Te recomendamos: