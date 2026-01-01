Entra en vigor aumento de 13% al salario mínimo en México

A partir de este primero de enero de 2026 entró en vigor el incremento del 13 por ciento al salario mínimo general y del 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que los nuevos montos diarios serán de 315.04 pesos para la zona general y de 440.87 pesos para la fronteriza.

Este ajuste, anunciado el pasado 3 de diciembre con el consenso de empresarios, sindicatos y autoridades, representa un ingreso mensual de 9 mil 582.47 pesos para quienes perciben el mínimo general y de 13 mil 409.80 pesos para los trabajadores de los 46 municipios de la frontera norte. La dependencia destacó que con este nivel un trabajador cubre ya dos canastas básicas.

El #SalarioMínimo ha recuperado el 154 % de su poder adquisitivo, de 2018 a la fecha, con ello avanzamos en el cumplimiento del compromiso 56 de la Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/fSZ62eHDt8 — STPS México (@STPS_mx) January 1, 2026

La STPS enfatizó que el aumento forma parte de la política de recuperación salarial iniciada en 2018, la cual, según sus cifras, ha elevado el poder adquisitivo del salario mínimo en un 154 por ciento. Se estima que esta medida beneficiará a 8.5 millones de personas trabajadoras durante el presente año.

En un comunicado, la secretaría vinculó el ajuste al cumplimiento de los compromisos de la actual administración. “Este incremento representa un paso más hacia el cumplimiento del compromiso número 56 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de que la recuperación salarial al finalizar el sexenio permita que las personas trabajadoras que perciban un salario mínimo puedan adquirir 2.5 canastas básicas”, señaló.

¡Hoy entra en vigor el #SalarioMínimo2026!



El Salario Mínimo alcanza una histórica recuperación del 154% en su poder adquisitivo desde 2018, en favor de las y los trabajadores de 🇲🇽.



En el Segundo Piso de la #Transformación, la justicia salarial avanza. 👏🏾 pic.twitter.com/xBSXYZaeUF — STPS México (@STPS_mx) January 1, 2026

La dependencia recordó que en el primer año de gobierno se otorgó un incremento del 12 por ciento, que se suma al 13 por ciento de este 2026.

La STPS aclaró que el aumento aplica directamente para los trabajadores cuyo contrato establece el pago de un salario mínimo. Los ajustes para el resto de los trabajadores dependerán de la negociación con sus empleadores. Asimismo, advirtió que los empleadores que paguen por debajo de estos montos estarán sujetos a las multas y sanciones previstas por la ley.

