Cereso de San Miguel encabeza lista de sanciones a internos en 2025

El Centro de Reinserción Social de San Miguel, ubicado en la capital poblana, es el que más sanciones ha aplicado a los internos durante 2025 con 10 casos por encontrarles en las revisiones dinero en efectivo, teléfonos celulares, armas punzocortantes, objetos varios y sustancias psicoactivas.

También es el reclusorio estatal que más detenidos concentró con seis casos de personas que buscaron ingresar dinero en efectivo al penal sin autorización, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El Cereso de San Miguel registró 88 revisiones al interior de sus instalaciones, por lo que 10 reclusos fueron sancionados al encontrarles en sus pertenencias objetos que no debían tener, por lo que como castigo les restringieron las horas de visita semanales o los reubicaron a otros dormitorios

En el penal femenil de Serdán, las autoridades penitenciarias hicieron 278 revisiones en las que encontraron objetos punzocortantes, objetos varios y sustancias psicoactivas, sin embargo, no hubo internas sancionadas.

En el de Tepexi de Rodríguez tampoco hubo personas sancionadas, pero en 195 revisiones hallaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, armas punzocortantes, objetos varios y drogas.

En el de Adultos Mayores hicieron 134 revisiones en las que encontraron armas punzocortantes, objetos varios y sustancias psicoactivas, pero ninguna persona privada de la libertad fue sancionada.

Mujeres quieren ingresar al penal de San Miguel para llevar dinero en efectivo en su ropa

Entre enero y octubre han detenido a seis mujeres por intentar ocultar entre su ropa dinero en efectivo. El año pasado sólo una persona fue detenida por esta causa, al intentar ingresar un frasco de clonazepam entre sus piernas en la ropa interior.

En el penal femenil de Ciudad Serdán, una mujer también fue detenida por intentar ingresar como abogada particular de dos personas privadas de su libertad, pero presentó una cédula profesional de otra persona con un nombre diferente al de ella.

Editor: Renato León

