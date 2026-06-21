Dejan firme sentencia por homicidio en San Felipe Teotlalcingo

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que logró una sentencia condenatoria de 23 años y 9 meses de prisión contra Cesáreo Bernardo N., por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un masculino en el municipio de Huejotzingo. La resolución fue confirmada por una instancia superior, por lo que la sentencia quedó firme y ejecutoriada.

De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio oral, los hechos ocurrieron la noche del 9 de junio de 2019 en la comunidad de San Felipe Teotlalcingo. La víctima, identificada como Isaías N., arribó al lugar a bordo de una camioneta acompañado de varias personas, donde se encontraba el hoy sentenciado conviviendo con otros individuos.

Tras un intercambio verbal entre ambos grupos, Cesáreo Bernardo N. sacó un arma de fuego y realizó disparos contra quienes se encontraban frente a él. La víctima resultó herida por proyectil de arma de fuego y, aunque fue auxiliada y trasladada para recibir atención médica, perdió la vida a causa de las lesiones.

Durante el procedimiento judicial, la Fiscalía aportó diversos medios de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado, logrando que la autoridad judicial emitiera la sentencia condenatoria. Posteriormente, la resolución fue revisada y confirmada en una instancia superior.

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