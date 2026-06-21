Diputado Miguel Márquez acompaña elección del Comité de Obra Comunitaria en Las Azaleas

El diputado Miguel Márquez Ríos acompañó a vecinas y vecinos de la colonia Las Azaleas, perteneciente al municipio de Huauchinango, durante la asamblea para la elección del Comité de Obra Comunitaria, un ejercicio que fortalece la participación ciudadana y permite que las obras respondan a las necesidades reales de la comunidad.

Miguel Márquez reiteró su compromiso de seguir trabajando cerca de la gente, impulsar la organización vecinal y respaldar acciones que generen bienestar para las familias, además de fortalecer el trabajo conjunto y las decisiones colectivas.

El legislador destacó que las mejores obras son aquellas que nacen de la participación de la gente, por ello, refrendó su compromiso de seguir construyendo comunidad y acercar acciones y programas a quienes más lo necesitan.

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