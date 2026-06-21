SSP mantiene despliegue operativo en Vía Atlixcáyotl

Con el propósito de garantizar el tránsito seguro de las y los automovilistas que circulan sobre la Vía Atlixcáyotl, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) mantiene un despliegue operativo, respaldado por acciones de prevención y vigilancia.

Como parte de la estrategia Puebla Segura, la Policía Estatal lleva a cabo patrullajes focalizados, dispositivos de seguridad en puntos estratégicos, labores de disuasión para inhibir conductas delictivas y atiende de forma oportuna cualquier situación de riesgo.

De manera complementaria, las fuerzas estatales efectúan recorridos diurnos y nocturnos las 24 horas del día, así como supervisiones en accesos, salidas retornos y zonas de mayor afluencia.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda el compromiso con la seguridad de la población mediante una presencia policial permanente en las principales vialidades de la entidad.

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