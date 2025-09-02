El pasado miércoles 27 de agosto, la representación estudiantil de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles rechazó la mesa de trabajo que se celebraría en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, debido a que exigían el ingreso de personas ajenas a su institución, hombres adultos que se negaron a acreditarse o a decir el vínculo con las alumnas.

Ante esa situación, las normalistas decidieron cancelar la mesa de trabajo, en la que se atenderían sus principales demandas, sin embargo, ante su negativa ya no se avanzó en el tema.

Hoy nuevamente se manifestaron de forma libre en la capital poblana. No aceptaron entablar diálogo con ninguna autoridad y, como en ocasiones anteriores, estuvieron acompañadas por hombres encapuchados que incendiaron llantas sobre el bulevar 5 de Mayo, a la altura de la Iglesia de San Francisco.

Las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, las exhortan a solucionar sus inquietudes por la vía del dialogo y rechazan la intervención de terceros, ajenos a la comunidad normalista.

Para la administración de Alejandro Armenta la educación es un derecho, no un privilegio, ni una mercancía.

📢El @Gob_Puebla abierto a diálogo con alumnas de Teteles sin intervención de terceros. pic.twitter.com/RkcnHb5HaV — SEGOB Puebla (@Segob_Puebla) September 2, 2025

