Aeropuerto de Puebla incorpora 12 nuevas rutas nacionales e internacionales

Con la incorporación de las 12 nuevas rutas nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, Puebla amplía su proyección y presencia para difundir productos locales, zonas arqueológicas, rutas turísticas y espacios culturales.

“Para nosotros, esto representa Pensar en Grande y traducir el sentimiento y anhelo de los poblanos”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

El titular del Ejecutivo estatal subrayó que los vuelos son parte del sueño de rescatar el aeropuerto, al seguir la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum y como parte de un desarrollo sistemático para generar desarrollo y bienestar.

En este contexto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que estas conexiones aéreas tienen el objetivo de detonar el desarrollo económico y turístico, además de posicionar a Puebla a nivel internacional.

El funcionario estatal recordó que actualmente se tienen viajes a ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida y Cancún, y subrayó que Puebla con las nuevas rutas se consolida como un punto estratégico de la región sursureste del país, lo que incrementa el número de pasajeros y el traslado de mercancías.

