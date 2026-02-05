Pemex reduce su deuda en 20 mil mdd; aumenta 34% la inversión

La deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo en 20 mil millones de dólares durante 2025, alcanzando su nivel más bajo en los últimos once años, informó el director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla.

El saldo de la deuda pasó de 97.6 mil millones de dólares en 2024 a 84.5 mil millones al cierre de 2025, lo que representa una reducción del 20.1% respecto a los 105.8 mil millones registrados al término del sexenio de Enrique Peña Nieto. Rodríguez Padilla señaló que durante el “periodo neoliberal” el endeudamiento de Pemex creció 129%, tendencia que ahora se ha revertido.

Al presentar los avances del Plan de Fortalecimiento 2025-2035 en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que esta disminución refleja disciplina financiera, planeación rigurosa y coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía.

En siete años de gobiernos de la Cuarta Transformación, la deuda de Pemex bajó 20.1 por ciento. Revertimos los daños del periodo neoliberal que endeudó 129.5 por ciento a la empresa del pueblo de México entre 2007 y 2018.



Crece inversión

Para 2026, Pemex incrementará su inversión productiva en un 34%, destinando más de 420 mil millones de pesos a exploración, producción y proyectos estratégicos para alcanzar la meta de 1.8 millones de barriles diarios y avanzar en la transición energética.

El director resaltó que el fortalecimiento financiero ha sido reconocido por las agencias calificadoras Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, las cuales mejoraron por primera vez en once años la nota crediticia de la empresa. Esto, afirmó, envía una señal clara a los mercados sobre la creciente fortaleza y sostenibilidad de Pemex.

En materia operativa, Rodríguez Padilla informó que la producción de hidrocarburos líquidos se estabilizó, con un aumento anual de más de 122 mil barriles diarios, alcanzando 1.8 millones de barriles diarios en diciembre. El procesamiento de crudo llegó a 1.5 millones de barriles por día, considerando las ocho refinerías de la empresa, con un mayor enfoque en productos de alto valor y menor producción de residuales como el combustóleo.

Adicionalmente, se liquidaron 390 mil millones de pesos en facturas a proveedores mediante el Programa de Financiamiento de Inversión implementado en septiembre de 2025, cubriendo prácticamente todo el atraso reportado ese año.

