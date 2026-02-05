Detienen a dos hombres por ataque a balazos contra mujer en Texmelucan

Como resultado de actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la aprehensión de dos presuntos responsables de un ataque con arma de fuego contra una mujer en el municipio de San Martín Texmelucan. Los detenidos fueron identificados como Reyes N. y Marco Antonio N.

Los hechos se remontan al 5 de noviembre de 2023, cuando la víctima impidió que los ahora detenidos consumaran un asalto contra otra persona. Posteriormente, los probables responsables habrían seguido a la mujer en dos vehículos, interceptándola más adelante.

Según la investigación, descendieron de las unidades y realizaron disparos en su contra, causándole tres lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Con base en los datos de prueba recabados, la Fiscalía estableció la presunta participación de ambos individuos y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes. Tras labores de localización, fueron detenidos en las inmediaciones de la carretera Internacional y calle Altamirano en el mismo municipio.

Los aprehendidos quedaron a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

Te recomendamos: